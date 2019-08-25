0553 313 94 23

Hong Kong'da protestolar sürüyor

25 Ağustos 2019 Pazar 13:23
Hong Kong'da protestolar sürüyor

HONG KONG (AA) Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor.

Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde internet üzerinden organize olan binlerce protestocu Tsuen Wan Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yerel saatle 15.00'te başlayan yürüyüşte "Bağımsız Hong Kong, Haydi Hong Kong" sloganları eşliğinde sağanak yağışa rağmen sürdü.

Göstericiler dün polise taş, molotof kokteyli ile saldırırken, polisin göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Bugün de çift şeritli yolların ortasında demir bariyerleri söken göstericiler, protesto güzergahının yakınındaki yollara barikat kurarken, Noel Baba kıyafeti giymiş ve kendini Kanadalı olarak tanıtan biri göstericilere destek sloganları attı.

"Kanadalı Noel Baba" protestolar için "Bu Hong Kong'un meselesi değil, dünyanın meselesidir." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden AA muhabirine açıklama yapan Billy adlı bir üniversite öğrencisi ise polisin "barışçıl gösterilere dahi müdahale ettiğini" savunarak bariyerleri kendilerini korumak için kurduklarını dile getirdi.

Diğer bir kolej öğrencisi Alex Chan de protestoları "geleceklerini korumak için" yaptıklarını dile getirdi.

- TOMA müdahalesi olabilir

Ayrıca Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, göstericilerin önceden belirlenen güzergahlarından ayrıldığı ve barikatlar kurduğu kaydedildi.

Polis yasa dışı eylemcilerin dağılmaması durumunda dağıtma operasyonunun yapılacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hong Kong basınında polisin yağışlı havada gaz ile müdahalenin etkili olmayacağı gerekçesiyle TOMA ile müdahalede bulunabileceğine dikkat çekiliyor.

Gösterinin olduğu bölgede metro durakları kapatıldı. İş yerleri çalışmaya ara verdi.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. 

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:23
  1. Hong Kong

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey Belediyesi meslek edindirme kursları
    1. Şahinbey Belediyesi meslek edindirme..
    2. Bir Kürt, şarap fabrikasında..
    3. MEB'den özel okul açılmasına yeni..
    4. Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
    5. "Ölmek istemiyorum, bize yardım edin"
    6. Leylekler İstanbul semalarında
    7. İran'da işçilerin 'maaş' protestosu
    8. Atladığı yeri haberlerde izleyince..
    9. Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel..
    10. Başkan Pekmezci, park bahçelerde..
    11. Lübnan Başbakanı Hariri: “İsrail’in..
    12. Didim’de karada ve denizde 79 göçmen..
    13. Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den..
    14. Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    15. Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
    16. TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
    17. Türkiye resmen ilan etmişti! Bir..
    18. Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri
    19. Vefa ve kardeşlik buluşması
    20. OSMEK’te bilgiler sanat eserine..
    21. Göçerler, DAP sayesinde yayla..
    22. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis..
    23. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:..
    24. Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl..
    25. Ne toprak var ne de tazminat! ABD'li..
    26. Ordu proje üretiyor
    27. Şahinbey Belediyesi’nden satranç kursu
    28. Fenerbahçe’de Reyes’in sözleşmesi..
    29. Doğu’da 2 ilde sağanak yağış..
    30. Sapkınlar için LGBTİ ‘olimpiyatları’..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek