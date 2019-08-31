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Hong Kong'da polisin göstericilere müdahalesi sürüyor

Hong Kong polisinin, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto düzenleyen göstericilere müdahalesi devam ediyor -  Metro seferlerinin askıya alındığı ve bazı otobüs güzergahlarında hizmet verilmeyen kentte, ulaşım durma noktasına geldi- Mühendis Danny Hon:- "Hong Kong hükümeti sadece Çin hükümetinin ne dediğini önemsiyor. Kenti, insanları önemsemiyor"- Öğrenci Herman:- "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz. İade tasarısı var ve hükümet taleplerimize cevap vermiyor"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
Hong Kong'da polisin göstericilere müdahalesi sürüyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto düzenleyen göstericilere müdahalesi sürüyor.  

Hong Kong'da geç saatlere kadar devam eden operasyonlarında, Hong Kong Island ve Kowloon City semtlerinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışma nedeniyle tüm metro seferleri askıya alındı, otobüs hatlarında ise 60'tan fazla güzergahta hizmet verilmiyor. Kentte ulaşım durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin Mong Kok, Prince Edward, Kwun Tong metro duraklarında göstericileri gözaltına aldığı yerel basına yansıdı. Wan Chai semtinde ise en az 10 protestocunun polis tarafından yakalanarak derdest edildiği gözlemlendi.

- "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz"

Protestoculardan Herman adlı öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz. İade tasarısı var ve hükümet taleplerimize cevap vermiyor." diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Ashley, gözaltındaki protestocuların serbest bırakılması gerektiğini belirterek "İade tasarısının geri çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mühendis Danny Hon, hükümetin halkı önemsemediğini vurgulayarak "Hong Kong hükümeti sadece Çin hükümetinin ne dediğini önemsiyor. Kenti, insanları önemsemiyor." dedi.

Hong Kong'da polisin çok fazla gücü bulunduğuna ve hükümetin polisi yargılayamadığına işaret eden Hon, "Bazı günahları olmasına rağmen polis, mahkemeye çıkmak zorunda kalmıyor." diye konuştu.

Hon, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong Garnizonu'nda yaptığı rotasyona ilişkin ise "Korkuyorum ama yanarsak tekrar geri iyileşebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- 31 Ağustos protestosu yasaklanmıştı 

Hong Kong'da Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) grubunca bugün düzenleneceği iki hafta önceden ilan edilen protesto, hafta içi polis tarafından "yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı" gerekçesiyle yasaklanmıştı. 

CHRF, polisin kararını Temyiz Komisyonu'na götürmesine rağmen, yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla göstericilerden özür dilemişti. 

Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu'na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu.

Söz konusu rotasyon, muhalif delegelerce "uyarı" olarak nitelendirilmişti. 

Rotasyonu takiben Çin medyası, Şıncın'da polislerin isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotofkokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı.  

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin, Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş fakat tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. iade tasarısı
  4. protesto gösterisi

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