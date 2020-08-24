Hong Kong'da nisanda iyileşen hastanın ağustosta yeniden Kovid-19'a yakalandığı ileri sürüldü

ANKARA (AA) - Hong Konglu uzmanlar, bölgede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu kanıtladıklarını iddia etti.

Hong Kong Üniversitesinde görevli araştırma ekibinin kayıtlara geçirdiği vakanın, 33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu belirtildi.

"rthk.com"un haberine göre, nisan sonunda Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.

Bilim insanları, "Birçokları iyileşen Kovid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan koronavirüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor " ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.











