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Aktüel Hong Kong’da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki
Aktüel

Hong Kong’da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:29:53 -
Hong Kong’da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteciler, gösteriler sırasında kimin haber yapıp yapamayacağını kısıtlayan yeni akreditasyon kurallarına tepki gösterdi.

Hong Kong Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, polisin medya mensupları arasında böyle bir elemeye gitmek için idari yollara başvurmasına izin verilemeyeceği, bunun Hong Kong halkının temel haklarını baltalayacağı bildirildi.

Hükümetin kimin gazeteci olup olmadığını belirleme hakkı olmadığı vurgulanan açıklamada, gösteriler sırasında medyaya kimlerin haber vereceğini kısıtlayan yeni kuralların protesto edildiği kaydedildi.

Hong Kong polisi tarafından dün açıklanan yeni akreditasyon kurallarına göre, sadece Hükümet Haber ve Medya Bilgi Servisine kayıtlı gazeteciler veya “uluslararası kabul görmüş ve saygın yabancı medya kuruluşlarının" üyeleri protestolar sırasında gazeteci olarak tanınacak.

Emniyet, yeni kurallarla medya temsilcileri tanımının netleşeceğini ve hükümet karşıtı gösterilerde gazeteci kılığına girerek polisle çatışan kişilerin kimliğinin hızlı şekilde belirleneceğini savunuyor.

Hong Kong, Sınır Tanımayan Gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2020’de yedi sıra düşerek 80'inci sıraya geriledi.


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