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Sağlık Hong Kong'da bir kişide iki varyanta birden rastlandı
Sağlık

Hong Kong'da bir kişide iki varyanta birden rastlandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide yeni tip koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 23:03:00 -
Hong Kong'da bir kişide iki varyanta birden rastlandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide Kovid-19'un Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı duyuruldu.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, virüs tespit edilen kişinin çocuk bakıcılığı yapan 39 yaşındaki Filipinli bir kadın göçmen olduğu belirtildi.

Hastadan alınan numunede Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan "N501Y" ve "E484K" mutasyonunun izlerine rastlandığı bildirildi.

Göçmen işçinin çalıştığı Tung Çung semtindeki 52 katlı rezidansın, tüm sakinlerine test yapılmak üzere yarın sabaha kadar karantinaya alındığı ifade edildi.

Hastanın çalışmak için 2019'da Filipinler'den Hong Kong'a geldiği ve o zamandan beri hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

Kadının bakıcılığını üstlendiği 10 aylık bebeğin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Virüsün kaynağının henüz belirlenememesi, virüsün mutasyona uğramış versiyonunun halihazırda toplum içinde yayılmış olabileceğine dair endişelere neden oldu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "Bu vakanın temas geçmişinde başka vakayla bağlantı bulamadık. Hastalık belirtileri 23 Nisan'da ortaya çıkmış, 14 günlük kuluçka döneminde Hong Kong'daymış. Bu kaynağına ulaşamadığımız ilk yurt içi kaynaklı vaka oldu. Bu yüzden olayı çok ciddiye alıyor ve dikkatle inceliyoruz." dedi.

Kovid-19'un Güney Afrika, Brezilya, İngiltere ve son olarak da Hindistan'da ortaya çıkan farklı mutasyonları, hücrelere tutunmasını sağlayan protein ve enzimlerde oluşturduğu değişimlerle virüsün daha hızlı çoğalmasına yol açarak bulaşıcı özelliğini artırıyor.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 11 bin 771 Kovid-19 vakası tespit edilirken 209 kişi yaşamını yitirdi.

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