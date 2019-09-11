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Hong Kong yönetiminin ABD'yetepkisi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD Kongresi üyelerinin bölgeye iş ve ticaret alanlarında ayrıcalıklar tanıyan "Hong Kong Siyaset Yasası"nda değişik yapılmasını gündeme getirmesine tepki gösterdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
Hong Kong yönetiminin ABD'yetepkisi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie LamABD Kongresi üyelerinin kentteki protestolar nedeniyle bölgeye iş ve ticaret alanlarında ayrıcalıklar tanıyan "Hong Kong Siyaset Yasası"nda değişik yapılmasını gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia Televizyonunun internet sitesinde yayımlanan habere göre, Baş Yönetici Lam, düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruya "Bu Hong Kong'un iç işlerine müdahale anlamına gelir. Buna hiç gerek yok." yanıtını verdi.

"Temel Yasa" adı verilen Hong Kong anayasasının bölgeye dış ilişkilerini yürütme konusunda önemli ölçüde özerklik tanıdığını hatırlatan Lam, "Dış ilişkilerimiz karşılıklı çıkar temeline dayanmaktadır. ABD ile yaptığımız herhangi bir anlaşma veya Amerikalıların Hong Kong'a yönelik yapacağı herhangi bir yasal düzenleme kesinlikle Hong Kon'un tek taraflı çıkarına olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Lam, bugün ABD ile Hong Kong arasındaki karşılıklı dostane ilişkiler sayesinde bölgede ABD menşeli bin 400 şirketin faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu ilişki her iki tarafın çıkarınadır. Hepimiz Temel Yasa'ya uymakla yükümlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"

Hong Kong'da pazar günü binlerci gösterici, 14 haftadır süren protestolar kapsamında siyasi reform taleplerine destek sağlamak üzere, ABD Temsilcileri Meclisi'nde kabul edilen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın Senato gündemine alınması için ABD Konsolosluğuna yürüyüş düzenlemişti.

Hong Kong'da tartışmalı suçluların iadesi yasa tasarısına karşı protestoların başladığı haziran ayında ABD Temsilciler Meclisine sunulan "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası", ABD'nin Hong Kong'un özel yönetim bölgesi olarak sahip olduğu özerkliği kabul eden ve kente ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar tanıyan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

ABD Senatosu Demokrat Parti Grubu Başkanı Chuck Schumer geçen hafta yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarının Senato'da oylanarak kabul edilmesi için yeni yasama döneminde girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

Senatör Schumer'in hamiliğini üstlendiği partiler üstü tasarı ayrıca Hong Kong'u özerkliğini baltalayan tasarruflarda bulunan Çinli ve Hong Konglu idarecilere yaptırım uygulanmasını gündeme getiriyor.

Suçluların iadesi tasarısı ve protestolar

Hong Kong, Baş Yönetici Carrie Lam önderliğindeki hükümetin şubat ayında Yasama Meclisi'ne sunduğu, suçluların Çin'e iadesinin kolaylaştıran yasa tasarısı kentte büyük çaplı protestolara yol açmıştı.

Haziran ayı başından bu yana yoğunluğu artan protestoların ardından Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çektiğini açıklarken kentteki protestolar siyasi reform talepleriyle devam ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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