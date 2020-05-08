Hong Kong parlamentosunda kavga
Hong Kong'ta Çin'i destekleyen vekiller ile bağımsızlık yanlısı vekiller meclisten birbirine girdi, arbede çıktı.
Hong Kong’ta Çin’in hakimiyetini isteyen siyasetçiler ile bağımsızlık yanlısı olan vekiller arasında başlayan tartışma arbedeye döndü.
Yasama Meclisi Meclisi Komitesi toplantısında milletvekilleri kavgaya tutuşurken birkaç vekil güvenlik görevlileri tarafından toplantı yerinden yaka paça dışarı çıkarıldı.
Arbedede Demokrat Parti milletvekili yaralandı ve ambulansla götürüldü.