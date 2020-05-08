  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hong Kong parlamentosunda kavga

Hong Kong'ta Çin'i destekleyen vekiller ile bağımsızlık yanlısı vekiller meclisten birbirine girdi, arbede çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:31:00 -
Hong Kong parlamentosunda kavga

Hong Kong’ta Çin’in hakimiyetini isteyen siyasetçiler ile bağımsızlık yanlısı olan vekiller arasında başlayan tartışma arbedeye döndü.

Yasama Meclisi Meclisi Komitesi toplantısında milletvekilleri kavgaya tutuşurken birkaç vekil güvenlik görevlileri tarafından toplantı yerinden yaka paça dışarı çıkarıldı.

Arbedede Demokrat Parti milletvekili yaralandı ve ambulansla götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı