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Aktüel Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Pekin'den ekonomik önlemlerine destek isteyecek
Aktüel

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Pekin'den ekonomik önlemlerine destek isteyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:49:50 -
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Pekin'den ekonomik önlemlerine destek isteyecek

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, yerel hükümetin politikaları hakkında bu hafta yapmayı planladığı yıllık konuşmasını Çin ziyareti dönüşüne ertelediğini açıkladı.

Lam, ay sonunda başkent Pekin'e giderek ekonomiyi desteklemek için sunduğu önlemlere destek isteyeceğini söyledi.

Pekin'in desteğinin, kentin ekonomik geleceğine olan güveni artıracak bir konuşma yapması için kendisine yardımcı olacağını belirten Lam, iki gün sonraki yasama yılı açılışında yapmayı planladığı ve hükümet politikalarını anlatacağı yıllık konuşmasını Çin ziyareti sonrasına ertelediğini ifade etti.

Lam, Pekin'de bakan ve komisyon üyeleriyle bir araya gelerek merkezi hükümetin, sunduğu ekonomik önlemleri destekleyip desteklemeyeceğini göreceğini aktardı.

Söz konusu önlemler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Lam, "Ekonomimizin canlandırılması için ana karanın yardımına ihtiyacımız var. Ulusal kalkınma planına daha iyi entegre olmamız gerekir. Hong Kong'un ekonomik büyümesi, işlerimizde ana kara ekonomisiyle yapacaklarımıza çok bağlı." ifadelerini kullandı.

Lam, yıllık konuşmasını bu ay yapacağını kaydederken, net bir tarih vermekten kaçındı.

Böylelikle, kent tarihinde ilk kez hükümet politikalarının açıklandığı yıllık konuşma ertelenmiş oldu.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in çarşamba günü ülkenin Hong Kong ile sınırındaki Şıncın kentine gideceği, Lam'in de Şi ile burada bir araya gelebileceği bilgisi paylaşıldı.

Hong Kong ekonomisi, geçen yıl yapılan hükümet karşıtı gösteriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiriyor.

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