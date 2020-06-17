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Aktüel

Honduras Devlet Başkanı Hernandez korona oldu

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:31:03 -
Honduras Devlet Başkanı Hernandez korona oldu

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.


Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez’in, korona virüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteren Devlet Başkanın görevine devam ettiği bildirildi. Dün akşam saatlerinde Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Hernandez, kendisi ve eşi ile birlikte 2 yardımcısında da korona virüs tespit edildiğini doğruladı. “Görevim gereği vaktimin tamamını evde geçirmiyorum” diyen Honduras Devlet Başkanı, görevini online olarak sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.


Honduras’ta bugüne kadar 9 bin 656 korona virüs vakası tespit edilirken, 330 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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