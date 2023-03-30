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Dünya Honduras Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanımanın ardından Çin'i ziyaret edecek
Dünya

Honduras Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanımanın ardından Çin'i ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2023-03-30 06:43:00 -
Honduras Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanımanın ardından Çin'i ziyaret edecek

Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesen ve Çin'i tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Pekin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Honduras Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Castro'nun, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek önemli anlaşmalar imzalayacağı" belirtildi.

Açıklamada ziyaretin tarihine ilişkin bilgi verilmezken "yakında" ifadesi kullanıldı.

Honduras hükümeti, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in temsilcisi olarak tanındığını duyurmuştu.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang, diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolü Pekin'de imzalamıştı.

Honduras'ın ilişkilerini kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düşmüştü.
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Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hâlâ devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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