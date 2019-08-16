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HondaJet 2019'un ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu

Honda Aircraft Company, 2019 yılının ilk 6 ayında müşterilerine 17 adet uçak teslim etti

16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
HondaJet 2019'un ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu

İSTANBUL (AA) - Honda Aircraft Company, HondaJet'in Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı olduğunu duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yılının ilk 6 ayında müşterilerine 17 adet uçak teslim etti.

HondaJet kısa bir süre önce Hawaii'de hizmete giren ilk hafif jet oldu. 2 adet HondaJet Elite, 15 adetlik HondaJet filosuyla lüks ve kullanışlı charter hizmetleri sağlayan ve yeni kurulan Wing Spirit firmasına teslim edildi.

Honda Aircraft bunun dışında Kuzey Carolina'daki üretim verimliliğini arttırmak üzere 15,5 milyon dolar yatırımla 83 bin metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı. HondaJet Elite ayrıca bu ay Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) tip onayı sertifikası da aldı.

Honda Aircraft Company'nin satış ve servis hizmet alanı, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya olmak üzere son derece geniş bir alanı kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Aircraft Company'nin Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Michimasa Fujino, "HondaJet günümüzde olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin tercih ettiği uçak olmaya devam edecek ve bundan dolayı heyecan duyuyoruz. Sınıfımızdaki en çok satan uçak şirketi olarak konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu, sınıfının en rekabetçi hafif jetini üretme konusunda ekibimizin göstermiş olduğu özen ve çabanın yansıması." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
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