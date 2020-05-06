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Ekonomi

Honda'dan motosikletlerde 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:10:29 -
Honda'dan motosikletlerde 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Honda, mayıs ayına özel kredi kampanyası ile Scooter ve Commuter segmentinde yer alan seçili modelleri için 15 bin TL'ye varan kredi kullanımına ödemesi 3 ay sonra başlayacak ve 24 aya kadar taksit seçeneği sunuyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Scooter ve Commuter segmentindeki seçili modelleri için mayıs ayına özel kredi kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında Honda'nın Scooter segmentindeki Spacy Alpha, Activa S ve PCX 125 ile Commuter segmentindeki CB125F modelleri için 15 bin TL'ye varan kredi kullanımına yüzde 0,58'den başlayan faiz oranı ile 24 aya kadar taksit seçeneği sunuluyor.

Ayrıca kampanya süresince 3 ay erteleme imkanı tanınarak ödemelerin Ağustos 2020 'de başlatılması sağlanıyor.

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