Honda’dan faizsiz kredi

Honda, Civic Sedan’a 2019’da faizsiz kredi ile sahip olma imkânı sunuyor. Kompakt modelin benzinli versiyonları Ocak ayında 96 bin 20 TL’den, dizel seçenekleri ise 111 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra ergonomik vites kolu, kontrollü sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle dikkat çekiyor.