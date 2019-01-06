Honda’dan faizsiz kredi
Honda Civic Sedan sahibi olmak isteyen otomobil severler, faizsiz kredi avantajıyla sahip olabilecekler.06 Ocak 2019 Pazar 10:59
Honda, Civic Sedan’a 2019’da faizsiz kredi ile sahip olma imkânı sunuyor. Kompakt modelin benzinli versiyonları Ocak ayında 96 bin 20 TL’den, dizel seçenekleri ise 111 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra ergonomik vites kolu, kontrollü sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle dikkat çekiyor.
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