Honda’dan dev indirim rüzgarı! Listede: Peşin alımda bu fırsat kaçmaz! Türkiye'ye indirim dönemi başladı!

Araba almayı düşünenleri şaşırtacak kampanya! Honda ilginç kampanyasıyla iki seçenek sunuyor! Markalar araba alımını kolaylaştırmak için kampanyalar yapmaya devam ediyor. Honda'dan peşin alımda rekor indirim, bu fırsat kaçmaz...

Honda, City modeli için oldukça dikkat çekici bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, isteyene 225.000 TL indirim, isteyene ise 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı sunuluyor. Ancak kampanyanın detayları incelendiğinde ilginç bir durum ortaya çıkıyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE İLGİNÇLİKLER

Kampanyanın ayrıntılarına göre:

• Peşin Alımda Fiyat: Aracı peşin almak isteyen müşteriler için fiyat 1 milyon 30 bin TL.

• Kredi Kullanımı ile Fiyat: 250 bin TL kredi kullanmak isteyen müşteriler için ise aracın fiyatı 1 milyon 255 bin TL’ye çıkıyor. Bu fiyat, BMSV dahil edildiğinde 1 milyon 312 bin TL’ye ulaşıyor. 250 bin TL kredi kullanmak isteyenlerin 1 milyon 5 bin TL peşin ödeme yapması gerekiyor.

MATEMATİĞİ ANLAMAK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kampanya, ilk bakışta cazip görünse de detaylar dikkatli incelendiğinde bazı soruları beraberinde getiriyor.

Örneğin, 250 bin TL kredi kullanmak isteyen bir müşteri, 1 milyon 5 bin TL peşin ödeme yapacak ve kredi için toplamda 312 bin TL ödeyecek. Sonuç olarak, bu müşterinin toplam ödeme miktarı 1 milyon 317 bin TL oluyor. Ancak peşin alımda toplam ödeme 1 milyon 30 bin TL olduğu için, kredi kullanmak yerine peşin ödeme yapmanın daha avantajlı olduğu açıkça görülüyor.

PEŞİN SATIŞLARIN ARTIŞI BEKLENİYOR

Bu kampanya, otomobil almak isteyen müşteriler için iki farklı seçenek sunuyor. Ancak matematiksel olarak değerlendirildiğinde, peşin alımın daha avantajlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum, peşin satışların büyük bir kısmının artmasını beklenebilir.