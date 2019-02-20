0553 313 94 23

Honda, Türkiye’de devam edecek

Japon otomotiv firması Honda, Türkiye'den çıkmadıklarını ve faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
Honda, Türkiye’de devam edecek

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Honda, Türkiye’den çıkmıyor, Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor” dedi. 2021 yılı sonuna doğru Honda’nın Türkiye’de gerçekleştirilen Civic Sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, ticari faaliyetlerine ise devam edecekleri mesajı verdi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
  1. Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer
  2. Civic Sedan
  3. Honda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp
    1. Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında..
    2. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    3. Rekabet Kurulu kararları
    4. Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın..
    5. Binali Yıldırım'a sis engeli!
    6. İTO, KOBİ'lere "ihracat koçu" tayin..
    7. Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15..
    8. Kısa vadeli dış borç 2018'de 116,2..
    9. Honda, Türkiye’de devam edecek
    10. FETÖ'nün 'Kozmik Bacı'sı böyle yakalandı
    11. "ABD, DEAŞ tehdidi gerekçesiyle..
    12. THY, Alman KOBİ’lerini dünya pazarına..
    13. Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor
    14. Diyarbakır'da patlayıcı yapımında..
    15. CHP hangi illerde belediye başkan..
    16. En uzun süre sahnelenen Türk balesi:..
    17. Türk mucidin ürettiği pille ısınan..
    18. Yürek burkan olay! Ormanda ölü..
    19. DSP'den çok sert açıklama: "CHP..
    20. Üzerinden araba geçen halıların değeri..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı