Honda, Türkiye’de devam edecek Japon otomotiv firması Honda, Türkiye'den çıkmadıklarını ve faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Honda, Türkiye’den çıkmıyor, Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor” dedi. 2021 yılı sonuna doğru Honda’nın Türkiye’de gerçekleştirilen Civic Sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, ticari faaliyetlerine ise devam edecekleri mesajı verdi.



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