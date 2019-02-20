Honda, Türkiye’de devam edecek
Japon otomotiv firması Honda, Türkiye'den çıkmadıklarını ve faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.20 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Honda, Türkiye’den çıkmıyor, Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor” dedi. 2021 yılı sonuna doğru Honda’nın Türkiye’de gerçekleştirilen Civic Sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, ticari faaliyetlerine ise devam edecekleri mesajı verdi.
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