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Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."

19 Şubat 2019 Salı 14:26
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:26
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