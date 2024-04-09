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Otomotiv Honda öyle bir indirim yaptı ki Egea fiyatına kapış kapış gidiyor! İşte donanıma göre listelenen 2024 Egea ve Honda modellerinin fiyatları!
Otomotiv

Honda öyle bir indirim yaptı ki Egea fiyatına kapış kapış gidiyor! İşte donanıma göre listelenen 2024 Egea ve Honda modellerinin fiyatları!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 13:11:00 - 2024-04-09 13:14:13
Honda öyle bir indirim yaptı ki Egea fiyatına kapış kapış gidiyor! İşte donanıma göre listelenen 2024 Egea ve Honda modellerinin fiyatları!

Honda otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini City ve Civic modeli ile çekebiliyor. Ayrıca yayımlanan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde, söz konusu otomobil modellerinde 120 bin TL indirim olduğu görüldü. Öte yandan Honda City modeli, bazı fiyat Egea versiyonlarından bile ucuz.

Honda otomotiv firması Türkiye'deki birçok otomobil tutkunun ilgisini Civic ve City modeli ile çekebiliyor. Ayrıca yayımlanan 2024 model yılı fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Honda Civic modelinde 68.000 TL ve 120.000 TL indirim olduğu görüldü. Ayrıca City modelinde 120.000 TL indirim mevcut.

O OTOMOBİL EGEA FİYATINA KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekebiliyor. Ayrıca en uygun Fiat Egea Sedan otomobil, Easy donanım olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyat listesi kontrol edildiğinde, 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon dizel otomobil, kampanyalı olarak 1.275.900 TL'den satışa çıkartıldı. Bunun yanı sıra Honda City 1.5L VTEC benzinli otomobil, kampanyalı olarak 1.135.000 TL.

Bu noktada Fiat Egea Sedan Easy donanımdan bile ucuz fiyata satın alınabilen City modeli, Honda gemileri yaktı bile dedirtebiliyor. Çünkü Egea fiyatına adeta kapış kapış gidebiliyor. Öte yandan Honda City modelinin Fiat Egea Sedan Easy donanım otomobil modelinden ucuz olması ve Civic modelinde indirim olması, söz konusu modellerin güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim aşağıda Honda Civic, City ve Fiat Egea Sedan Easy donanım otomobil modelinin 8 Nisan 2024 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ 

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 977.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 939.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.155.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.113.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.323.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.275.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.417.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.407.900 TL.

 

HONDA CİVİC 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ 

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Donanımı: Elegance+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.783.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.715.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Donanımı: Executive+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.873.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.753.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Donanımı: Elegance+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.783.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.715.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Donanımı: Executive+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.873.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.753.000 TL. 

HONDA CİTY 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ 

Versiyonu: 1.5L VTEC Benzin. Donanımı: Executive. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.255.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.135.000 TL.

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