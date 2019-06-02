Honaz’da oy verme işlemi tamamlandı Denizli’nin Honaz ilçesinde tekrarlanan yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17.

Denizli’nin Honaz ilçesinde tekrarlanan yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı.

İlçede oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde belirlenen saatte sona erdi. Oyların kullanıldığı 80 sandık saat 17.00 itibari ile sona erdi. 23 bine yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlamıştı. Sandıkların kapanmasıyla oy sayma işlemine başlandı.

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