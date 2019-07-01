Homo sevdalılarına büyük tepki: Şirazeden çıkan belediyeler...

Bu yıl 27 nci kez düzenlenen 'Onur Yürüyüşü' adı altında yapılan rezil gösteriye CHP, HDP ve İYİ Partili belediyelerden destek gelmişti. Türk gençliğinin ahlakını bozan Lut Kavmi'nin torunları eşcinsel sapkınlara verilen bu destek Türkiye genelinde infiale yol açmıştı. Sol medyanın da arka çıktığı bu rezilliğe karşı harekete geçen AK Partili ve MHP'li belediyeler sosyal medya üzerinden #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle tepki kampanyası başlatmıştı.

Sapkın LGBT toplumuna arka çıkan gerici belediyelere bir tepki de Arnavutköy Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bizi biz yapan, bizi Türk Milleti yapan değerleri hiçe sayarak kendi toplumuna yabancılaşmak akıl işi değil. Şirazeden çıkan belediyeler. Kendinize gelin!' ifadelerine yer verildi.