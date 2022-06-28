  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Dünya Hollanda'yı savaş alanına döndüren dev hortum: 1 ölü, 10 yaralı
Dünya

Hollanda'yı savaş alanına döndüren dev hortum: 1 ölü, 10 yaralı

Hollanda’nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde ortalığı savaş alanına döndüren dev hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:53:00 - 2022-06-28 17:59:11

Hollanda’nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Hollanda’nın sahil kenti Zierikzee’de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü. Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Dev hortum savaş alanına çevirdi

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dev hortumun sokaklardaki enkaz parçalarını savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992’de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23