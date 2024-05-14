Hollanda’ya tatil çıkarması! Bu da CHP’nin israf seferberliği

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP ve fonlu medyası her fırsatta AK Parti iktidarını şatafatla itham edip, tasarruf tedbirleri alma çağrısı yaparken gerçekte ise israfını dibine vurduğu ortaya çıktı. CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin 10-14 Ocak tarihleri arasında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı’nı bahane ederek, adrese teslim ihaleyle yurt dışı gezisine çıktığı öğrenildi. 4 Ocak tarihinde düzenlenen ihaleye 1 milyon 383 bin TL ödenirken hazırlıkların bile apar topar planladığı göstermelik bir ihaleyle yurt dışına gittikleri bildirildi.

Amaç tanıtım değil gezi

Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ile Atıl Ulaş Bengi’nin katıldığı fuara yüklenici firmaya hazırlık için beş gün süre tanındığı da kayıtlara geçti. Tatil paketi gibi olan fuar gezisinde 5 yıldızlı ve kahvaltı dahil otelden lüks restoranlara, VIP araçlardan özel sağlık sigortasına kadar açık açık belirtilen ihalenin detayları şöyle:

Kuşadası’ndan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı’na katılacak heyet, İdarenin belirleyeceği 6 kişi ve 1 Felemenkçe kokartlı rehber ile toplam 7 (yedi) kişi olacaktır. Rehberin Türkçe ve Felemenkçeyi iyi derecede konuşabiliyor olması gerekmektedir. Rehberlik hizmet bedeli de dahil heyetin Ulaşımı (hava yolu ile), Konaklaması, Şehirler arası ve Şehir içi transferleri, Yeme-İçme giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katılacak katılımcılara ait uçak biletleri fuardan bir gün önce olmak üzere gidiş, fuarın bitiminden 1 gün sonra da dönüş olmak üzere olacak ve biletler gidişte İzmir’den Hollanda’ya, dönüşte Hollanda’dan İzmir’e direkt uçuş olarak yüklenici tarafından tedarik edilecektir. Direkt uçuş olmaması durumunda biletler Türk Hava Yolları firmasından tedarik edilecektir.

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Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına gidecek heyetin, gidiş-dönüş uçak bilet tarihleri arasındaki konaklamaları en az 5 yıldızlı otelde, şehir merkezinde ve kahvaltı dahil olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacak olup, idareye en az 3 alternatif otel sunulacak, idarenin tercih ettiği otelde konaklama yapılacaktır.

Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katılacak heyete ait öğle ve akşam yemeği giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, söz konusu öğünler fast food şeklinde olmayacak, restoranlarda organize edilecektir. Belediye Başkanımız Sayın Ömer GÜNEL’in veya idare yetkililerinin; Konsolosluk yetkilileri, Acente İşletmecileri, Fuar Yetkilileri, Özel davetlilere vb. vereceği özel akşam yemeklerine ait giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katılım sağlayacak Heyete ait Organizasyon süresince yapılacak tüm transferler (Hava Limanı transferleri, Fuar süresince her gün Otel ve Fuar Alanı arasındaki transferler, Hollanda’daki Şehir içi transferleri) VIP araçlar ile yüklenici tarafından yapılacaktır.

Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katılım sağlayacak Heyete ait Seyahat sağlık sigortası, Organizasyon süresince Sağlık ile ilgili giderler ve Heyet için ödenmesi gereken tüm vergiler yüklenici tarafından karşılanacaktır.