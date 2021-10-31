  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Hollanda’nın veri güvenliğini ihlal ettiği ortaya çıktı
Avrupa

Hollanda’nın veri güvenliğini ihlal ettiği ortaya çıktı

Hollanda’da bir skandala imza atılarak on binlerce kişinin hatalı olarak kara listeye alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 03:37:00 -
Hollanda’nın veri güvenliğini ihlal ettiği ortaya çıktı

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Autoriteit Persoonsgegevens – AP), Hollanda Vergi Dairesinin kara listeye aldığı on binlerce kişinin veri güvenliğini ihlal ettiğini bildirdi. Kurumun yayınladığı rapora ilişkin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Dairenin yaklaşık 270 bin kişinin veri gizliliğini 7 yıl boyunca ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, bu durumun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesinin (GDPR) birçok maddesini açık şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

Yasal dayanağı olmaksızın kişisel verilerin işlendiği ve bu verilerin çok sayıda çalışan tarafından görülebildiği ifade edilen açıklamada Dairenin güncel olmayan verilere dayanarak yanlış kararlar aldığına işaret edildi. Açıklamada, kişisel verilerin sistemde çok uzun süre saklandığı ve bu durumun Hollanda‘daki Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiği de aktarıldı.

Birçok masum insanın mağdur edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Vergi Dairesinin hatası sebebiyle binlerce kişinin vergi incelemesine tabi tutulduğu ve hak ettiği ödemeleri alamadığı kaydedildi.

Binlerce kişi hatalı şekilde kara listeye alınmış

Hollanda Veri Koruma Kurumu’nun raporunda, Vergi Dairesinin 2013-2020 yıllarında FSV olarak bilinen Dolandırıcılık Uyarı Sistemi’ni (Fraude Signalering Voorziening) kullandığı da tespit edildi.

Dairenin diğer kamu kurumlarından çektiği bilgileri hatalı şekilde işleyerek 270 binden fazla kişiyi yanlışlıkla “dolandırıcı veya potansiyel dolandırıcı” olarak FSV’nin kara listesine kaydettiği bilgisine yer verilen açıklamada, AP’nin raporunun Vergi Dairesi’ne uygulanacak muhtemel yaptırımların belirlenmesi için Maliye Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Dolandırıcılık Uyarı Sistemi’nin kullanımı Hollanda‘nın Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiği güvensiz sonuçlar ortaya çıkardığı gerekçesiyle 2020 yılında yasaklanmıştı. Raporla ilgili yerel medyada yer alan haberlerde, AP Başkanı Aleid Wolfsen’in “Araştırmamız Vergi Dairesinin FSV sistemini izin verilmeyen şekilde kullandığı ve veri güvenliğini açık şekilde ihlal ettiğini gösteriyor.” ifadesine yer verildi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaya çok sayıda sürdüler! Altın alacaklar aman dikkat
Ekonomi

Piyasaya çok sayıda sürdüler! Altın alacaklar aman dikkat

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, son dönemde rağbet gösterilen altın için uyarısında bulunarak sahte olanlara dikkat edilme..
Kıtlık sonrası çağrı yaptı! 'Onları yiyin'
Dünya

Kıtlık sonrası çağrı yaptı! 'Onları yiyin'

Kuzey Kore'de yaşanan gıda ve ilaç kıtlığı sonrası ülkenin lideri Kim Jong Un, vatandaşları 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketme ça..
Acı haberi Davutoğlu duyurdu
Siyaset

Acı haberi Davutoğlu duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir süredir lösemi tedavisi gören Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay