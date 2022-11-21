Hollanda’nın öldürmek istediği Türk, tedavi için Maraş’a getirildi

Hollanda da bir marketin kasap reyonunda çalışan Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan’da Oosterhout şehrinde içinde bulunduğu otomobilin yaptığı kazada ağır yaralandı. Yapılan tetkiklerde beyninde hasar oluştuğu belirlenen Hatipoğlu, yoğun bakıma alındı. 5.5 ayın sonunda doktorlar, ailesine "Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötanaziyi düşünün" dedi. Aile, ötanazi teklifini kabul etmeyince doktorlar, hastane imamını aileyi ikna etmesi için görevlendirdi. Aile, 5 Ekim'de Türkiye'den yardım istedi. Türkiye'den havalanan ambulans uçak, bir gün sonra Hüseyin Hatipoğlu ile annesi Nurcan ve ablası Sena Hatipoğlu'nu alarak İstanbul'a getirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatipoğlu, iki gün önce de memleketi Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastamız umutsuz değil

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Sedat Köroğlu, Hüseyin Hatipoğlu'nun sağlık durumunun çok kötü olmadığını belirterek, "Hastamız palyatif servisimizde. Genel durumu orta diyebiliriz, destek tedavisini veriyoruz. Destek tedavisiyle hastayı ve yakınlarını biraz eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Uzun süreli bir takip ama umutsuz değiliz. İnşallah daha iyi haberler vereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Melike Hatipoğlu ise kardeşini Türkiye’ye getiren tüm yetkililere teşekkür etti. Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, derki; 'Bu devlet, bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz' Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti milletvekili ziyaret etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da Hatipoğlu ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailenin kendilerine ulaşmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nın en kısa sürede Hüseyin Hatipoğlu'na ulaştığını ve aynı uçakla Hollanda'dan Hatipoğlu dışında iki hastanın daha getirildiğini ifade eden Öçal, "Daha önce sağlık kuruluşlarında rehin kalan, ücret ödemedi diye cenazesi teslim edilmeyen böyle bir devletten hastasını gurbet ellerden, yurt dışından alıp getiren bir devlete dönüşümümüz oldu. Bu, AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ile yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerdir. İnşallah Hüseyin Bey de en kısa sürede sağlığına kavuşarak annesine sağlıklı bir şekilde kavuşur" dedi.