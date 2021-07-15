  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

580 komandonun Ankara'ya gitmesini engellemişti! Kahraman kadın 15 Temmuz gecesini anlattı

Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık şark edilecek

Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

Komşu ülkeden flaş açıklama! ‘Türk milleti bütün dünyaya ispat etti’

Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

Avrupa ülkesi Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması

Dilipak 15 Temmuz'da nerede olduğunu açıkladı! Tam konuşmaya başlamıştım ki…

İstanbul’da trafik felç oldu!
Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!
Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı
Spor Hollandalı yıldız Arjen Robben tekrar futbolu bıraktı
Spor

Hollandalı yıldız Arjen Robben tekrar futbolu bıraktı

2019'da futbolu bıraktıktan sonra 2020'de Groningen'de tekrar kariyerine geri dönen Hollandalı yıldız Arjen Robben, bu sefer kesin olarak bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:26:00 -
Hollandalı yıldız Arjen Robben tekrar futbolu bıraktı

Hollanda futbolunun unutulmayacak isimleri arasında gösterilen Arjen Robben, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"Herkese teşekkürler"

37 yaşındaki Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili futbol ailesi, aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Desteği için herkese teşekkür ediyorum. Bu çok zor bir seçim oldu" ifadelerini kullandı.

Ara verip geri dönmüştü

Hatırlanacağı üzere Arjen Robben; 4 Temmuz 2019'da da aynı kararı almış ancak; 1 Temmuz 2020'de futbola geri dönmüştü. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla 7 maçta, 2 asist yaptı.

Kariyerinde yok yok

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı.

Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Ajansspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay