Hollandalı vekilden Macron’a: Yeter artık

Birlik Partisi lideri Doorn, Müslümanlara yönelik saldırının endişe verici olduğunu belirterek, “Aşırılıkla mücadele bahane. Yapılanlar ‘aşırılık’ ile ilgili değil İslam’la ilgilidir. Macron için bu seçim malzemesi olabilir fakat özellikle ‘Batılı’ bir İslam anlayışı oluşturmaya yönelik bir Avrupa gündemidir. Bu İslam anlayışı, Müslümanları tam anlamıyla asimile etmeyi ve İslami kimliği yok etmeyi hedefliyor. Artık yeter” diye konuştu.



Müslümanları karalama konusunda Fransa, Hollanda, Danimarka ve Macaristan’ın ön saflarda yer aldığını ifade eden Doorn, “Fransa, imamları kovarak, camileri kapatarak ve İslam okullarını devletin doğrudan gözetimi altına alarak ‘özgürlük’ ve ‘eşitlik’ maskesini düşürdü” derken Müslümanları da Fransız ürünlerini boykot etmeye ve Fransız diplomatik baskılarına boyun eğmemeye çağırdı.