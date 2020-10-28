  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollandalı vekilden Macron’a: Yeter artık
Dünya

Hollandalı vekilden Macron’a: Yeter artık

Hollanda’da İslamiyeti seçen Arnoud Van Doorn, Fransa’ya İslam düşmanlığı nedeniyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:11:00 -
Hollandalı vekilden Macron’a: Yeter artık

Birlik Partisi lideri Doorn, Müslümanlara yönelik saldırının endişe verici olduğunu belirterek, “Aşırılıkla mücadele bahane. Yapılanlar ‘aşırılık’ ile ilgili değil İslam’la ilgilidir. Macron için bu seçim malzemesi olabilir fakat özellikle ‘Batılı’ bir İslam anlayışı oluşturmaya yönelik bir Avrupa gündemidir. Bu İslam anlayışı, Müslümanları tam anlamıyla asimile etmeyi ve İslami kimliği yok etmeyi hedefliyor. Artık yeter” diye konuştu. 

Müslümanları karalama konusunda Fransa, Hollanda, Danimarka ve Macaristan’ın ön saflarda yer aldığını ifade eden Doorn, “Fransa, imamları kovarak, camileri kapatarak ve İslam okullarını devletin doğrudan gözetimi altına alarak ‘özgürlük’ ve ‘eşitlik’ maskesini düşürdü” derken Müslümanları da Fransız ürünlerini boykot etmeye ve Fransız diplomatik baskılarına boyun eğmemeye çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas
Dünya

Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay