Hollandalı ünlü aktör: “Ölen Filistinli bebeklerin adlarını biliyor muyuz?”

Hollandalı ünlü aktör ve yazar Ramsey Nasr’ın Filistin’de yaşanan dramla ilgili BNNVARA adlı Hollanda kanalında yaptığı konuşma, büyük yankı uyandırdı. Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin oğlu olan Nasr, söz konusu tartışmaya farklı bir bakış açısı getirirken, Avrupa’nın, İsrail ve Filistin ile ilgili hayat algısındaki farklılığı vurguladı.

“Filistinli hayatlar bizim için aynı değere sahip mi?”

Ramsey Nasr, Batı medyasının sıklıkla İsrail’deki ölenlerin isimlerini ve yüzlerini gösterdiğini hatırlattı. Onların hikayelerinin, hayallerinin televizyonlarda ve gazetelerde anlatıldığından dem vuran Ramsey, “Dünya onların yaşamları ve hayalleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Ancak bir sorum var. Filistinli hayatlar bizim için aynı değere sahip mi? Onların ölen bebeklerinin adlarını da biliyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

“Hiç bitmeyecek mi?”

Genellikle Filistinli kurbanların sadece sayıyla anıldığını da eleştiren Nasr, “48 ölü, bin 200 yaralı. Adlar değil, sayılar var ve bu merhametimizi nasıl böldüğümüzü gösteriyor. Çünkü Filistinliler de canlı canlı yakılıyor. Filistinli çocuklar işkence görüyor, suçlama olmaksızın yıllarca hapislerde tutuluyor ve bu 75 yıldan fazladır devam ediyor. Hiç bitmeyecek mi?” diye vurguladı.

Her insan aynı derde sahip olmalı

Nasr, bu algı farklılığını aşma ve bölgedeki acıya daha fazla farkındalık kazandırma gerekliliğine dikkat çekti. Her insanın kökeninden veya milliyetinden bağımsız olarak aynı öneme ve değere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

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