  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hollandalı turist kazada yaralandı
Yerel

Hollandalı turist kazada yaralandı

Samsun'da Hollandalı turistin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada Hollandalı turist yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 16:13:00 -
Hollandalı turist kazada yaralandı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğerceli Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda vatandaşı Harm Johannes Post idaresindeki MH-RB-78 plakalı motosiklet ile Burhan Şafak yönetimindeki 34 UE 2887 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Harm Johannes Post (51) yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23