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Gündem

Hollandalı tiyatro yönetmeni tatile geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu

Hollanda vatandaşı 51 yaşındaki Huberdına Aleida Donna Risa, tatile geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 00:33:00 -
Hollandalı tiyatro yönetmeni tatile geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu

Nevşehir Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiyatro Yönetmeni Risa, Nevşehir’de tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesi sayesinde İslamiyet ile tanıştı.

İslam dininden çok etkilendiği için Müslüman olmayı seçen Risa, Nevşehir'de müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida törenine katılan Risa, evlenmeye karar verdiği Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendiğini belirterek, "Bir yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet’i isteyerek seçtim ve çok mutluyum.” dedi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ise Risa’ya İslamiyet hakkında bilgi verdi. Altunkaya, imanın esaslarını ve İslam'ın şartlarını anlatarak kelime-i şehadetin anlamını açıkladı. Risa, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Konuşmaların ardından müftü Altunkaya, Müslüman olan kadına, ihtida belgesini ve Kur'an-ı Kerim verdi.

 

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