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Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı

Hollandalı eski siyasetçi Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu. Hidayete erişen Klaveren, bu kez İslam karşıtlarının fikirlerini çürütmek bir kitap yazdı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:41
Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı

Hollanda'da, bir dönem aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) milletvekili ve ikinci adam olan Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçti.

39 yaşında şehadet getirdi

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, eski siyasetçi 39 yaşındaki Joram van Klaveren, geçen yıl ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu.

Araştırınca İslam'a bakışı değişti

Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti.

Müslüman olunca İslam karşıtı düşünceleri çürüten kitap çıkardı

İslamiyet'i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.

Geert Wilders'in ırkçı söylemlerine tepki olarak partiden ayrıldı

2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosunda milletvekili olan van Klaveren, 2014'te PVV lideri Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu. Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.

2017'de siyasete veda etmişti

Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.

6 yıl önce bir meslektaşı da Müslüman olmuştu

Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak Müslümanlığı seçmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:41
  1. Hollanda
  2. Joram van Klaveren
  3. Hollanda Parlamentosu
  4. Geert Wilders
  5. Arnoud Van Doorn
  6. İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
  7. aşırı sağcı Özgürlük Partisi

YORUM YAZ

  • Ön yargısızlarÖn yargısızlar25 dk önce
    Kime hidayet edileceğini bilemiyoruz. Müslüman olduğunu söyleyip sadece kefenle camiye geleceklere duyurulur.
  • MercanMercan31 dk önce
    Keşke yazdığı kitabın adını da paylaşsaydınız. [email protected]
  • ŞükuhŞükuh32 dk önce
    İslama mensup olmak şereftir gerisi teferruattır,ne mutlu bu Hollandalıya,Fransız Tıp Doktoru Moris BUCAİLLE Cenin uzmanıdır ve Kur'an'da ki ilmi ayetleri incelerken müslüman oluyor.
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli36 dk önce
    İşte bilinçli kabul ile Müslüman olmak buna denir. Ananın, babanın telkinleri ile Müslüman olmaya ''kabullenilmiş'' Müslüman denir. Bir diğer ifade ile yarım Müslüman.

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