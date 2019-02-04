Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı
Hollandalı eski siyasetçi Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu. Hidayete erişen Klaveren, bu kez İslam karşıtlarının fikirlerini çürütmek bir kitap yazdı.04 Şubat 2019 Pazartesi 20:41
Hollanda'da, bir dönem aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) milletvekili ve ikinci adam olan Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçti.
39 yaşında şehadet getirdi
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, eski siyasetçi 39 yaşındaki Joram van Klaveren, geçen yıl ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu.
Araştırınca İslam'a bakışı değişti
Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti.
Müslüman olunca İslam karşıtı düşünceleri çürüten kitap çıkardı
İslamiyet'i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.
Geert Wilders'in ırkçı söylemlerine tepki olarak partiden ayrıldı
2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosunda milletvekili olan van Klaveren, 2014'te PVV lideri Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu. Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.
2017'de siyasete veda etmişti
Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.
6 yıl önce bir meslektaşı da Müslüman olmuştu
Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak Müslümanlığı seçmişti.
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