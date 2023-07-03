Hollandalı İslam düşmanından Efendimiz'e (sav) hadsiz hakaret! Susturun artık şunu...
İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Twitter hesabından paylaşığı mesajında Efendimiz'e (sav) çirkin sözler sarf etti.
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İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Twitter hesabından paylaşığı mesajında Efendimiz'e (sav) çirkin sözler sarf etti.
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