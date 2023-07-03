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Siyaset Hollandalı İslam düşmanından Efendimiz'e (sav) hadsiz hakaret! Susturun artık şunu...
Siyaset

Hollandalı İslam düşmanından Efendimiz'e (sav) hadsiz hakaret! Susturun artık şunu...

Yeniakit Publisher
2023-07-03 23:49:00 -
Hollandalı İslam düşmanından Efendimiz'e (sav) hadsiz hakaret! Susturun artık şunu...

İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Twitter hesabından paylaşığı mesajında Efendimiz'e (sav) çirkin sözler sarf etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan bu kez Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) hedef aldı.

Efendimiz'e (sav) Aişe validemizle olan evliliği üzerinden iftira atan Hollandalı siyasetçinin sabırları taşıran mesajı şöyle:

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