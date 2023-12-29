Hollandalı İslam düşmanı siyasetçi Wilders'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptal edilmesi, Hollandalı ırkçı İslam ve Türk düşmanı siyasetçi Geert Wilders'ın da ilgisini çekti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin forma dayatmasından sonra iptal edilen Süper Kupa fiali gündem oldu.
Riyad'da yaşananlar Hollandalı ırkçı İslam ve Türk düşmanı siyasetçi Geert Wilders'ın da ilgisini çekti.
Wilders sosyal medya hesabından "Atatürk - Suudi Arabistan: 10-0" paylaşımını yaptı.
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