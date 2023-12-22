Hollandalı büroklardan 'Gazze' eylemi!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepkiler Avrupa'da da çığ gibi büyüyor.

Hollanda’nın Lahey kentinde Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 150 kişi, bakanlık binası önünde oturma eylemi düzenleyerek, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Memurlar ateşkes istiyor" yazılı pankart açarak, hükümetin İsrail-Filistin çatışmalarındaki tutumunu protesto etti.

Hollanda'nın çatışmalara karşı tutumu nedeniyle geçen ay Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden göstericilerin sözcüsü Angelique Eijpe, "Hollanda hükümetinin hala kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmamasından endişe duyuyoruz ve bugün burada olmamızın temel nedeni de bu" dedi.

Hollandalıların 3'te 2'si ateşkesi destekliyor!

Hollanda’da yapılan bir ankete göre ise Gazze’de ateşkes isteyenlerin sayısı giderek artıyor ve Hollandalıların neredeyse 3'te 2'si ateşkesi destekliyor.

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