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Spor Hollanda'dan Türkiye açıklaması: Bu dezavantaj olabilir
Spor

Hollanda'dan Türkiye açıklaması: Bu dezavantaj olabilir

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:55:00 -
Hollanda'dan Türkiye açıklaması: Bu dezavantaj olabilir

A Milli Takım'ın yarın karşılaşacağı Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, "Türkiye'de iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz" dedi.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda'yı ağırlayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi konuk ekip son antrenmanını kendi tesisleri olan KNVB Kampüs'te TSİ 13.00'te yaptı. İdmanın ardından TSİ 14.30'da Hollanda'nın teknik patronu Frank de Boer ve orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Zor kararımdı"

Kadroda forvet Wout Weghorst'un yerine Ryan Babel ve Frenkie de Jong tercihi için Frank de Boer, "Wout Weghorst ile birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüsle ilgili her ülke sorun yaşıyor. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'na övgü

Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye açıklaması

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Frank de Boer, "Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var" dedi.

Georginio Wijnaldum: Tek başına ırkçılıkla mücadele edemezsiniz

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da oynayan Georginio Wijnaldum ise ırkçılıkla ilgili bir soruya yanıt verirken birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. 30 yaşındaki oyuncu "Sahada ırkçılık olursa hep birlikte tepki göstermemiz gerekiyor. Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsiniz" diye konuştu.

Hollanda, karşılaşma için bu akşam saat 21.50'de uçakla İstanbul'a gelecek. Konuk ekip ardından konaklayacağı otele geçecek.

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