Hollanda'dan Rusya kararı... Yaptırımları geri çekti

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı aldı. Rusya ise bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı.

Çin'in de Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa'ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

Fiyatlar yüzde 500 zamlandı

Savaşın uzaması ile birlikte Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı. Avrupa Birliği'nin enflasyon ortalaması yüzde 10'u geçti.

Hollanda yaptırımları kaldırdı

Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda çok konuşulacak bir karara imza attı. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.

Hollanda'nın kaldırdığı yaptırımlar şöyle:

- Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi.

- Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

- Dondurulan 13 Rus malvarlığı sahiplerine geri iade edildi.

- 25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

- 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

- 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

- Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.