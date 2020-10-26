Hollanda'dan laikçilerin yüreğine indirecek haber!

Hollanda’da korona vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine akşam saat 20:00 den sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Ancak otellerde serbest olduğundan, Hollandalı gençler otellere yönelmiş ve ülkenin birçok yerinde otellere akın olduğu haberi gelmişti. Bugünden itibaren otellerde yasağa dahil edildi.



Hollanda'da korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alkol tüketimine kısıtlama getirildi. Artık otellerde dahil hiç bir yerde akşam saat 20:00’den sonra alkol satılmayacak ve servis edilemeyecek.



Oteller 14 ekim tarihinde yürürlüğe giren bu yasağın dışında tutulmuştu. Ancak gençlerin otellere akın etmesi ile, kuralların ihlal edilmesi ile her yerde yasak, otellerde neden serbest sorusu gündeme geldi. Hollanda hükümeti bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni yasak ile otellerinde mevcut tebdirlere dahil etti ve akşam 20:00’den sonra alkol satılması, servis edilmesi ve oda servieslerini yasakladı.



Hollanda Oteller birliği ise ülkede birkaç otelde yaşanan hoş olmayan görüntülerden dolayı, ülke genelindeki 2500 otelin cezalandırılması kabul edilir bir durum değil diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Turkishinfo.nl