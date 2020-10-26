  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda'dan laikçilerin yüreğine indirecek haber!
Dünya

Hollanda'dan laikçilerin yüreğine indirecek haber!

Hollanda’da korona vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine akşam saat 20:00 den sonra alkol satışı yasağına, oteller de dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:33:00 -
Hollanda'dan laikçilerin yüreğine indirecek haber!

Hollanda’da korona vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine akşam saat 20:00 den sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Ancak otellerde serbest olduğundan, Hollandalı gençler otellere yönelmiş ve ülkenin birçok yerinde otellere akın olduğu haberi gelmişti. Bugünden itibaren otellerde yasağa dahil edildi.

Hollanda'da korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alkol tüketimine kısıtlama getirildi. Artık otellerde dahil hiç bir yerde akşam saat 20:00’den sonra alkol satılmayacak ve servis edilemeyecek. 

Oteller 14 ekim tarihinde yürürlüğe giren bu yasağın dışında tutulmuştu. Ancak gençlerin otellere akın etmesi ile, kuralların ihlal edilmesi ile her yerde yasak, otellerde neden serbest sorusu gündeme geldi. Hollanda hükümeti bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni yasak ile otellerinde mevcut tebdirlere dahil etti ve akşam 20:00’den sonra alkol satılması, servis edilmesi ve oda servieslerini yasakladı. 

Hollanda Oteller birliği ise ülkede birkaç otelde yaşanan hoş olmayan görüntülerden dolayı, ülke genelindeki 2500 otelin cezalandırılması kabul edilir bir durum değil diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Turkishinfo.nl

Hollandalı sağlıkçılara ayetli teşekkür!
Hollandalı sağlıkçılara ayetli teşekkür! "Maksadımız..."

Dünya

Hollandalı sağlıkçılara ayetli teşekkür! "Maksadımız..."

Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor
Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor

Dünya

Batı'nın vahşi yüzü! Avrupa'daki ülkelerden katliam: Milyonlarca vizon tek tek öldürülüyor

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı
Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Dünya

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!
Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!

Dünya

Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı
Dünya

İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenileri darmadağın etmesini hazmedemeyen Kanada skandal bir karara..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay