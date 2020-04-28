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Aktüel

Hollanda'dan getirilen çocuğa doğum günü sürprizi

Denizli'de annesiyle karantinaya alınan 6 yaşındaki çocuğun doğum günü, kaldıkları yurt görevlilerince kutlandı

2020-04-28 13:15:27 -
Hollanda'dan getirilen çocuğa doğum günü sürprizi

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de annesiyle karantinaya alınan 6 yaşındaki Alparslan Soylu'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri, burada gözlem altında tutulan ve 6 yaşına giren Alparslan Soylu'ya doğum gününde sürpriz yaptı.

Hazırladıkları pasta ile odaya giden görevliler, Soylu'nun yaş gününü kutladı.

Alparslan Soylu' da sürpriz doğum günü kutlaması yapan görevlilere ve çizdiği resimle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Anne Fatma Soylu, oğluna yapılan doğum günü kutlaması için mutlu olduğunu, yurtta kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

Soylu, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Her şeyimiz tam. Oğlumla çok rahatız." diye konuştu.

Soylu daha sonra Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 avro bağışta bulundu.

Yurt müdürü Adil Yapar da vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde sıkılmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.


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