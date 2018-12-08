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Hollanda'da 'sarı yelekliler' sokaklara indi! Dalga dalga yayılıyor!

Sarı yelekliler, Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde de sokağa indi. Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan göstericiler, birçok konuda hükümetin politikalarını protesto etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:27
Hollanda'da 'sarı yelekliler' sokaklara indi! Dalga dalga yayılıyor!

Sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine, sarı yelekliler, başkent Amsterdam, Lahey, Rotterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Alkmaar, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel ve Maastricht kentlerinde toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto etti.

Amsterdam merkez ve Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 300 sarı yelekli, yürüyüş yaparak, oradan geçenlere çiçek dağıttı.

Başbakan Rutte ile görüşme talep ettiler

Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli ise Başbakan Mark Rutte'nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Gösteride, "Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları atıldı.

Bir süre sonra meydanın etrafında yürüyen eylemciler içerisinden bir grup, meclise ait Binnenhof Meydanı'na girmek istedi. Polis, eylemcilerin meydana girmesine izin vermedi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı gösterilerde, Amsterdam'da 3 kişi, polise hakaret ettikleri ve yanlarında bıçak ve havai fişek bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:27
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