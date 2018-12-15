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Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13 şehirde sokağa indi! 'Rutte defol git!'

Hollanda'da farklı şehirlerde bir araya gelen Sarı Yelekliler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:58
Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13 şehirde sokağa indi! 'Rutte defol git!'

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Sarı Yelekliler, başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra 13 şehirde daha toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto etti.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 150 sarı yelekli, yürüyüş yaparak yoldan geçenlere çiçek dağıttı.

Amsterdam'da ise yaklaşık 50 sarı yelekli, Dam Meydanı'nda toplandı.

'Rutte istifa'

Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli de Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti. Eylemciler, meydanın etrafında yürüyerek "Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları attı.

Hollanda'nın önemli medya kuruluşlarının bu hafta "sarı yeleklilere" fazla ilgi göstermediği görüldü.

Öte yandan Hollanda'da 3 haftadır toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapmaya karar verdi.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:58
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