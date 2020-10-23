Hollanda'da 'kuş gribi' paniği
Hollanda'da, yaban kuğularında kuş gribi virüsünün belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden "tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi" istendi.
Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Utrecht kentinin Kockengen köyünde ölü bulunan 6 yaban ördeği üzerinde yapılan testler sonucunda 2'sinde kuş gribine rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de kuş gribi şüphesiyle muayene edildiği belirtildi.
Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için kümes hayvanı çiftliklerindeki hayvanlara dışarıdan temas edilmemesini istedi.
Bakanlık uzmanları, virüsün büyük olasılıkla Hollanda'ya Rusya veya Kazakistan'dan göç eden kuşlar aracılığıyla geldiği bilgisini paylaştı.
Hayvanlarda karşılaşılan kuş gribi virüsünün, yüksek patojen tipi olan H5N8 olduğu kaydedildi.
Son yıllarda ülkedeki birçok çiftlikte kuş gribi görüldü ve on binlerce tavuk itlaf edildi.