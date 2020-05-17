Hollanda'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 5 bin 680 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 15 artarak 11 bin 552 oldu. Vaka sayısının 125 artışla 43 bin 995'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 artarak 5 bin 680'e yükseldi.

- Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.



11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırıldı.



İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken, yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanındı.



İlk aşamadan sonra mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personel dahil en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek. Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.



Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.



İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.



1 Eylül'den itibaren de tüm spor tesisleri açılacak.



Bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ise 20 Mayıs'a kadar sürecek.