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Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:33:12 -
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

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