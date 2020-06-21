Hollanda'da koronavirüs isyanı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Malieveld bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi hükümetin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları protesto etti. Göstericiler, uygulanan tedbirler nedeni ile özgürlüklerinin kısıtlandığını dile getirirken, sosyal mesafe kuralının insanın doğasına ters olduğunu savundular.

Tüm uyarılara rağmen protestoya devam eden göstericilere polis sert müdahale etti. TOMA ve atlı polislerin müdahalesi sonrası yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgeyi terk etmeyen tüm protestocuların gözaltına alındığını duyururken, kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasa tasarısı, çok sayıda kısıtlama içerdiği ve anayasanın hükümete verdiği yetkiyi aştığı gerekçesi ile askıya alınmıştı.