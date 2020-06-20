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Aktüel

Hollanda'da ırkçılık, ayrımcılık ve polis şiddeti protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:50:20 -
Hollanda'da ırkçılık, ayrımcılık ve polis şiddeti protesto edildi

LAHEY (AA) - Hollanda'da çok sayıda protestocu, ırkçılığa, ayrımcılığa ve polis şiddetine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Black Lives Matter Grubu tarafından düzenlenen gösteride toplumun farklı kesimleri, Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Irkçılık öldürür", "Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılığa karşı ol", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Polis vahşetine son", "İnsanlık" ve “Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular, "Irkçılığa hayır de" ve "Siyahların hayatı önemlidir" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Hollanda'da ırkçılığın ve polis şiddetinin hala devam ettiği belirtildi.

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