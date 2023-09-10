Hollanda'da fosil yakıt ve petrol politikalarını protesto: Aktivistler destek verdi, isyan büyüyor! Binlerce kişi gözaltında!

Ülke fosil yakıt politikasını değiştirene kadar eylemlerine devam edeceğini söyleyen aktvistler, her gün protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Hollanda'da hükümetin fosil sübvansiyonlarına karşı çıkan iklim aktivistlerinin eylemlerinin ikinci gününde 500 kişi gözaltına alındı. Eylemin dün yapılan ilk gününde de 2 bin 400 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda hükümetinin fosil sübvansiyonlarına karşı 'Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)' adlı çevreci grubun dün başlattığı eylem bugün de devam etti.

Aktivistler, Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılmasını istedi.

Polisin uyarılarına karşın öğleden sonra yolda toplanan kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. Polisten yapılan açıklamada 500 aktivistin gözaltına alındığı duyuruldu.

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Ülke fosil yakıt politikasını değiştirene kadar eylemlerine devam edeceğini söyleyen aktvistler, her gün protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Dün başlayan eylemlerin ilk gününde 10 bin gösterici toplanırken, polis iki saat sonra gruba müdahale ederek 2 bin 400 kişiyi gözaltına almıştı.