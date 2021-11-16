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Dünya Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Dünya

Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 ile koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 05:11:00 -
Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 274 oldu.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hasta sayısının 380 olduğu kaydedildi

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2000'i aşarken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 380 olduğu kaydedildi.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirmişti.

3 hafta kısmi kapanma kararı

İlave tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışı önleyemeyen hükümet, 13 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar geçerli olacak şekilde 3 hafta kısmi kapanmaya gidilmesi kararı almıştı.

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