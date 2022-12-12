Hollanda'da dikkat çeken rapor! Yaygın çıktı

Hollanda'da bağımsız yürütülen bir soruşturma, Dışişleri Bakanlığında ırkçılığın yaygın olduğunu ortaya koydu.

Bakanlık memurları, dünya çapında ve Hollanda'da "Black Lives Matter" protestolarının ardından bağımsız bir soruşturmanın bakanlıktaki ırkçılığı incelemesini istedi.

İnceleme sonucunda yayımlanan raporda, bakanlıktaki ırkçılığın "saldırgan, doğrudan, aleni, bilinçli olmakla hemen göze çarpmayan, dolaylı, gizli, kasıtsız veya bilinçsiz olmak arasında değiştiği; iki kültürlü çalışanların ve beyaz olmayan yerel çalışanların ırkçılığın çeşitlerine maruz kaldığı" belirtildi.

Bakanlığın genel sekreteri Paul Huijts, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irkçılığın kurumumuzda yeri olamaz ve olmamalıdır. Bu tür olaylara yer olmayan bir çalışma ortamı sunamadığımız için üzgünüz. Bunun için yönetim adına özürlerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, milletvekillerine yazdığı bir mektupta, bakanlıktaki ırkçılık olaylarının "ekstra acı verici olduğunu, çünkü her türlü ayrımcılığın yasak olduğunu ve uluslararası adaleti savunduklarını" söyledi.

Bakanlığının ırkçılıkla mücadele etmek ve personelin olayları bildirmesini kolaylaştırmak için raporda belirtilen tavsiyeleri uygulayacağını aktaran Hoekstra, "Kurumumuz içindeki ırkçılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.