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Gündem Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış 89 milyon avroya yaklaştı
Gündem

Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış 89 milyon avroya yaklaştı

Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki vatandaşlara yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayın öncesinde 28,6 milyon avro olan toplam bağış, yayın sonrasında 89 milyon avroya yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 06:48:00 -
Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış 89 milyon avroya yaklaştı

Ülkedeki 11 STK'nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı "Ulusal eylem günü"nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 avroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ortak canlı yayın öncesinde 28,6 avro olan toplam bağışın, yayının başlamasının ardından gün sonunda yaklaşık 89 milyon avroyu bulduğuna işaret edildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise'nin de yer aldı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap veren ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gurbetçi bir ailenin kızı olarak Avrupa ile Türkiye arasında köprü olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Hadise, "Acımız büyük, zor günlerden geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter'dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti.

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