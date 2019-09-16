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Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:54
Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

ALMERE (AA) - Hollanda'nın Almere kentinde çoğunlukla Faslıların gittiği Ebu Bekir Sıddık Camisi'ne İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı.

Eylemi üstlenen aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi, sosyal medyadan, caminin girişine astıkları "İslamı durdur, çocuk istismarını durdur" ve "camiye hayır" ifadelerinin yazılı olduğu pankartların fotoğrafı ile "Bu camiyi kapatın" mesajını paylaştı.

Cami yönetimi de caminin sosyal medya hesabından, "Bu şekilde hiçbir şey elde edilemez. Tamamen haksızlık ve çocukça" mesajı ile İslamofobik ifadeleri içeren pankartların fotoğraflarını paylaştı.




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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:54
  1. aşırı sağcı
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