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Aktüel Hollanda'da binlerce ailenin yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığı ortaya çıktı
Aktüel

Hollanda'da binlerce ailenin yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığı ortaya çıktı

Hollanda Parlamentosunca kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve haklarında soruşturma açıldığını ortaya koyan raporunu yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:59:48 -
Hollanda'da binlerce ailenin yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığı ortaya çıktı

LAHEY (AA) - Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkardı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtildi.

Bu hatalar neticesince binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirildi.

"Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı verilen raporda, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedildi.

Raporda "kötü niyetli olmayan idari hatalar" neticesinde birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edildi.

- Ayrımcılık nedeniyle bakan istifa etmişti

Ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Bakım yardımına hak kazananların etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.

Vergi incelemelerinde etnik köken ve çifte vatandaşlık gibi unsurlara bakılarak ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Vergi Bakanı Menno Snel istifa etmişti.

Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti.

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