Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: zam sonrası dizelin litre fiyatı 2 euro oldu!

Geçtiğimiz yılın sonunda hükümet 2024 yılı için akaryakıttan alınan tüketim vergisi miktarını artırmama kararı aldı. Ancak UnitedConsumers (UC) verileri akaryakıt fiyatlarının artmaya devam ettiğini gösterdi.

UnitedConsumers değerlendirmesine göre şuanda benzinin tavsiye edilen satış fiyatı 2,17 euro, dizel ise 2 euroyu (1,995 euro) buldu. Başka bir değişle bu yılın başından bu yana her iki akaryakıt türü için 10 sentlik bir artış gerçekleşti.

UC direcktörü Paul van Selms fiyatlardaki artışının küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük artışlar olmasa bile, Rusya'dan gelen petrolün farklı rotalar yolu ile gelmesi ya da petrolün farklı bir yerden alınmasının fiyatları artırdığını dile getirdi. Bunun dışında Orta Doğu’da yaşanan gerilimin fiyatlara yansıdığını kaydetti.

UC; 7 Kasım 2000 tarihinden bu yana, Euro95 fiyatının gelişimini günlük olarak izlemekte. O tarihten bu yana en düşük Euro95 fiyatı 13 Aralık 2001 tarihinde litre başına 1.049 euro ile kayıtlara geçti. Kaydedilen en yüksek fiyat ise 8 Haziran 2022'de litre başına 2.505 euro ile oldu.

Geçtiğimiz yıl 19 Şubatta 1,969 euro olan bir litre euro 95 fiyatı 18 Eylülde 2,295 euroya çıktı ve 30 Aralık günü 2,054’ten satıldı.

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